Quando estiver em funcionamento, Hub dos Correios no RN deverá gerar até 1500 empregos

Um dia depois do anúncio da instalação de um centro internacional de distribuição de encomendas (Hub) no Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra recebeu nesta quarta-feira (21) a superintendente dos Correios, Jaqueline Costa Nascimento, para uma conversa sobre a vinda do presidente Fabiano Silva dos Santos a Natal e dos planos da empresa para o RN.

O Hub será o primeiro do Nordeste, região que atualmente recebe 23% das encomendas internacionais entregues pelos Correios no Brasil. Quando estiver operando plenamente, vai gerar 250 empregos diretos e 1.250 indiretos, segundo estimativa da superintendência local.

Os estudos técnicos apontaram o Rio Grande do Norte como o "local mais indicado para a instalação do nosso centro de distribuição internacional para todos os estados do Nordeste”, diz um comunicado dos Correios, ao anunciar o plano de R$ 350 milhões, iniciativa que marca a retomada dos investimentos da estatal em infraestrutura em todo o Brasil.

“Acabo de falar com o presidente dos Correios. Disse para ele da nossa alegria, da repercussão extraordinária do anúncio que ele fez da instalação do centro de distribuição no Rio Grande do Norte. Em breve Fabiano estará aqui para que possamos avançar naquilo que era um belo sonho e que virou realidade”, comemorou a governadora.

A instalação do Hub dos Correios no RN para atender as demandas do Nordeste foi idealizada no início da década passada, mas o projeto ficou engavetado por quase 10 anos. No início de 2023, com a posse do presidente Lula, a pauta foi retomada pela governadora Fátima Bezerra em diversas audiências em Brasília.

Além do Hub que será instalado na área de expansão do Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, o plano de investimentos da estatal prevê também a reabertura de agências fechadas anos atrás e a inauguração de uma agência-empresa em Caicó para auxiliar na distribuição de mercadorias do Seridó, em especial o polo boneleiro.

"Nós celebramos essa conquista e estamos à disposição do Governo do RN para caminharmos juntos nesse projeto, que foi um sonho iniciado em 2010 e que agora está sendo concretizado. Essa é uma grande conquista para o Rio Grande do Norte", disse Jaqueline Costa.

Também participaram do encontro a gerente de Vendas, Viviane Gomes; a coordenadora de Patrimônio, Ana Edite; e a assessora de Comunicação Social, Natália Poroca.