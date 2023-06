Comunidade Fazenda Nova Esperança recebe serviço de terraplenagem

Nesta semana, a Prefeitura de Mossoró iniciou mais um serviço de terraplenagem na zona rural de Mossoró. A equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) está na comunidade Fazenda Nova Esperança realizando o trabalho.



O serviço contemplará 9 vias, sendo 5 ruas e 4 travessas na localidade. Vladimir Tavares, gerente de Infraestrutura Rural da Secretaria de Agricultura, informa que o trabalho se estenderá pelas próximas duas semanas na comunidade.

“Começamos ontem (terça-feira) o trabalho de terraplenagem aqui na comunidade Nova Esperança, antiga Fazenda São João, e acredito que em 15 dias finalizaremos esse serviço que é de fundamental importância para os moradores”, disse. O gerente destacou que desde dezembro do ano passado mais de 100 quilômetros de estradas foram recuperados em toda a zona rural do município.



“Esse é um trabalho que está sendo realizado em toda a zona rural de Mossoró. O serviço desenvolvido pela Secretaria de Agricultura, que está sendo feito desde dezembro, já totalizou aproximadamente 120 quilômetros de estradas recuperadas”, ressaltou.

O trabalho é realizado com maquinário próprio. O morador Carlos Mota, agricultor e vendedor de frutas, destaca a importância do serviço estar sendo realizado na Fazenda Nova Esperança.



“Vai ajudar muito aos moradores da comunidade esse serviço que está sendo feito pela Prefeitura de Mossoró. A localidade estava precisando desse serviço. Sou agricultor e vendedor de frutas aqui no assentamento. Esse trabalho vai beneficiar todos os moradores da região. Estamos muito satisfeitos pelo serviço que está sendo realizado na nossa comunidade”.

O trabalho de terraplenagem realizado pela Secretaria de Agricultura de Mossoró já passou por várias comunidades rurais, como Terra Nossa, Serra Mossoró, Santa Elza, Carmo, Sussuarana, Pau D’arco, Ema, Santo Antônio, Bom Jesus, Camurupim, Panela do Amaro, Maísa, entre outros.