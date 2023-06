Shows no Polo Estação recomeçam nesta quinta (22), com Leonardo, Jackson Menezes e Felipe Grilo. A festa em Mossoró continua com o São João mais cultural do mundo nesta quinta-feira. Além dos shows na Estação das Artes, a partir das 20h, a noite ainda contará com muitas atrações nos polos Cidadela, Poeta Antônio Francisco, Igreja São João Batista e Circo do Forró. O espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró” também será exibido hoje, às 21h, no adro da Capela de São Vicente de Paulo.

FOTO: REPRODUÇÃO