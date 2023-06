Saiba como aproveitar a noite de São João no Mossoró Cidade Junina. A noite desta sexta-feira (23) vai brilhar na Estação das Artes Elizeu Ventania, Cidadela, polo Poeta Antônio Francisco, polo Igreja São João Batista e Circo do Forró. Em cartaz de última exibição, o espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró” vai encantar a plateia e resgatar a história de Mossoró na exibição das 21h, no adro da Capela de São Vicente de Paulo; confira a programação completa.

Nesta sexta-feira (23), véspera de São João, o público vai se emocionar com as festividades do “Mossoró Cidade Junina”.

A noite de São João vai brilhar na Estação das Artes Elizeu Ventania, Cidadela, polo Poeta Antônio Francisco, polo Igreja São João Batista e Circo do Forró. Em cartaz de última exibição, o espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró” vai encantar a plateia e resgatar a história de Mossoró na exibição das 21h, no adro da Capela de São Vicente de Paulo.

PROGRAMAÇÃO MOSSORÓ CIDADE JUNINA 2023

ESTAÇÃO DAS ARTES

20h - GUTO FORTUNATO

21h30 - JUNIOR VIANNA

0h30 - MICHELLE ANDRADE

POLO POETA ANTÔNIO FRANCISCO

17h - APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA

EXPOSIÇÃO “POR MOTIVOS DIVERSOS”

18h - FESTIVAL DE TEATRO DE BONECOS

19h - ANTÔNIO FRANCISCO

CIRCO DO FORRÓ

19h - BATIDA FORROZEIRA

POLO IGREJA SÃO JOÃO BATISTA

21h - BANDA TREMENDÕES DE MOSSORÓ

CIDADELA

23h30 - RAGGANORTE

1h - MAILSON BASS

21h30 - CARLINHOS NAVE

0h - EVERALDO MIGUEL

ANIMA CHUVA

20h - CHRIS DUARTE MUSIC

ESPETÁCULO CHUVA DE BALA NO PAÍS DE MOSSORÓ

21h - EXIBIÇÃO

POLO ARENA DAS QUADRILHAS

19h - FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS | CATEGORIAL INTERESTADUAL

CATEGORIA ESTADUAL - ORDEM

GIRASSOL DO SERTÃO

FILHOS DO SERTÃO

JUNINA BUSCAPÉ

NAÇÃO NORDESTINA

DONA MATUTA

LUME DA FOGUEIRA

JUNINA SANTA FÉ

BABAÇU