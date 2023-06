Com 8 atrações e 4 trios elétricos, Boca da Noite promete arrastar multidão no encerramento do MCJ neste sábado

No “Mossoró Cidade Junina” o público se despede das festividades do São João neste sábado (24) com o “Boca da Noite”. A festa terá 8 atrações em 6 horas de grandes shows, reunindo artistas locais e nacionais. Serão 4 trios elétricos embalando uma enorme multidão no Corredor Cultural, na avenida Rio Branco. Iniciando na “boca na noite”, às 18h, o evento contará com Claudia Leitte, Parangolé, Darlan Dias, Lucas Lima, entre outros.



No São João mais cultural do mundo, além do forró, que é tradição no Nordeste, outros hits vão contagiar o público, marcando em grande estilo o encerramento do MCJ 2023. No trio elétrico, o artista Davson Davis abre a noite de shows às 18h, com concentração ao lado da arena Deodete Dias. Marcelo Miranda também será atração da noite, iniciando sua apresentação por volta das 18h30.



A festa continua com o grupo Parangolé, arrastando o público na avenida Rio Branco por volta das 19h. Em seguida tem Ewerton Linhares e Banda Bakulejo. Darlan Dias chega para fazer a festa com seu repertório atualizado e diversificado, às 20h. Na sequência têm Júnior Farra no Corredor Cultural.



No encerramento do MCJ 2023 Lucas Lima e a fenomenal Claudia Leitte fecham com chave de ouro a programação do maior e melhor São João de todos os tempos. A cantora e compositora traz ao “Boca da Noite” seus grandes sucessos, hits que emocionam o público e fãs por onde ela passa.



“A festa está linda, um sucesso. O ‘Mossoró Cidade Junina’ fez história nesta edição. O evento está consolidado como o maior e melhor de todos os tempos. O ‘Boca da Noite’ vem para fechar em grande estilo essa festa mágica. Além dos artistas nacionais, teremos uma grande participação dos nossos artistas da terra, que vão abrilhantar o encerramento do São João mais cultural do mundo”, destacou Igor Ferradaes, secretário municipal de Cultura.



O São João de Mossoró reuniu nesta edição mais de 400 atrações em 22 dias de festa. O MCJ foi oficialmente aberto no dia 3 de junho, com o tradicional “Pingo da Mei Dia”, que reuniu mais de 210 mil pessoas. A festa seguiu durante todo o mês de junho, com programação todos os dias, com shows repletos de grandes artistas, humoristas consagrados, festivais regionais e espetáculos, além do Festival de Quadrilhas Juninas de diversas partes do Brasil.