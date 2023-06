Convenção do Comércio e Serviços destaca potencial econômico e turístico de Mossoró. O evento, organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL), em parceria com a Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas (FCDL), com apoio da Prefeitura de Mossoró, está sendo realizado na cidade, com a presença das principais lideranças empresariais do território potiguar estão presentes à convenção. No primeiro dia da convenção, nesta sexta-feira (23), o presidente da FCDL, João Maria, ressaltou a importância econômica da segunda maior cidade do RN. “Mossoró tem uma geografia que nos contempla e facilita a logística e foi esse um dos motivos da escolha de Mossoró para sediar o evento. Mossoró é um atrativo natural devido à sua potencialidade econômica, cultural e turística”, salientou.

Mossoró está recebendo a 21ª Convenção do Comércio e Serviços do Rio Grande do Norte. O evento é organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL), em parceria com a Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas (FCDL), com apoio da Prefeitura de Mossoró.

As principais lideranças empresariais do território potiguar estão presentes à convenção. O evento acontece justamente no período do "Mossoró Cidade Junina" (MCJ). Os festejos juninos fomentam a cadeia do turismo, cultural e econômica do município.

Nesse sentido, o presidente da CDL, Stênio Marques, destacou que os participantes da convenção têm a oportunidade de vivenciarem o São João mais cultural do mundo.

“Ontem (quinta-feira) levamos um grupo de participantes do evento para assistirem o 'Chuva de Bala no País de Mossoró' e todos ficaram encantados com o espetáculo que retrata a resistência do povo mossoroense à invasão do bando de Lampião”, iniciou.

“Um colega disse que tinha acabado de chegar da Broadway (EUA) e que o nosso espetáculo não deve em nada aos espetáculos de outros lugares. Eles ficaram com uma boa impressão do evento. Destacaram a segurança, estrutura do 'Mossoró Cidade Junina'”, completou.

Na mesma linha, o presidente da FCDL, João Maria, ressaltou a importância econômica da segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. “Mossoró tem uma geografia que nos contempla e facilita a logística e foi esse um dos motivos da escolha de Mossoró para sediar o evento. Mossoró é um atrativo natural devido à sua potencialidade econômica, cultural e turística”, salientou.

“Nós que fazemos a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo ficamos muito felizes com o evento que traz para a nossa cidade pessoas interessadas em comercializar e negociar. Mossoró tem na sua história um destaque evidente do potencial de relações comerciais”, frisou o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Frank Felisardo.

O prefeito Allyson Bezerra destacou que Mossoró está recebendo empresários de todo o Estado. “É um evento importantíssimo que a Prefeitura é parceira na recepção de tantos empresários que vêm ao nosso município conhecer as nossas riquezas, como o 'Mossoró Cidade Junina', o nosso potencial econômico e cultural”, enfatizou o prefeito, que reuniu um grupo de empresários que estão participando do evento para detalhar o programa “Mossoró Realiza”.

“Recebemos uma comitiva de empresários no Palácio da Resistência e apresentamos o ‘Mossoró Realiza’, maior programa de investimentos que a cidade vai ter. Teremos obras estruturantes e de infraestrutura, claro que haverá um retorno direto para o comércio e para a indústria local. A classe empresarial vai conseguir, através de investimentos da Prefeitura, gerar mais emprego e automaticamente mais renda”, emendou.

Com tema "Conexão: Tradição, Inovação e Empreendedorismo", a 21ª Convenção do Comércio e Serviços do RN faz parte das comemorações dos 60 anos da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL Mossoró), entidade representativa do setor do comércio e serviços na "capital do Oeste" do RN.