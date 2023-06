Veja como o prefeito Allyson Bezerra pretende fazer crescer o MCJ em 2024

A proposta do prefeito Allyson Bezerra é investir mais na publicidade do MCJ em rede nacional, assim atrair turistas de outras regiões ao evento do próximo ano. Segundo o prefeito, até o final do ano será enviado um projeto de lei à Câmara Municipal propondo a criação desta rubrica orçamentária específica para a publicidade do MCJ. "Aí os vereadores vão decidir o tamanho do MCJ que querem", afirma o prefeito Allyson Bezerra em entrevista ao Programa Mais Política, da Rádio Difusora de Mossoró.

O Mossoró Cidade Junina 2023 termina neste sábado, 24, com a realização do Boca da Noite, que terá como atração principal a vocalista Claudia Leite, num trio elétrico no Corredor Cultural.

O planejamento para o evento do próximo ano, considerando erros e acertos da versão 2023, já começou no Palácio da Resistência – Secretaria Municipal de Cultura.

Para o gestor de Mossoró, a ideia parece simples para fazer o MCJ crescer e trazer mais benefícios para o município de Mossoró: trata-se de investimento maior em comunicação.

Em entrevista ao Mais Política, da Rádio Difusora de Mossoró, Allyson Bezerra afirmou que até o final do ano envia Projeto de Lei à Câmara para aumentar os recursos da comunicação do MCJ 2024.

Ele explicou que quando um turista de outras regiões vem para Mossoró, vai pagar pela hospedagem, alimentação, vai comprar no comércio, enfim, vai colocar dinheiro na economia local.

Para o gestor, trazendo mais turistas de fora, vai ter de volta aos cofres públicos os recursos que se projeta investir na publicidade do MCJ em rede nacional. Ele disse que os organizadores dos eventos em Campina Grande, na Paraíba, e em Caruaru, no Pernambuco, já fazem este trabalho e é exatamente por isto que estes eventos aparecem mais para quem mora no centro oeste e sul do País do que o MCJ no RN.