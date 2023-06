Boca da Noite encerra MCJ 2023 com público aproximado de 150 mil pessoas

Ponto alto da festa de encerramento do MCJ 2023 foi quando Claudia Leite assumiu o trio elétrico na Avenida Rio Branco, fazendo o público ir a loucura, pulando de um lado para o outro e cantando os sucessos junto com a vocalista. A estimativa de público foi feita pela equipe de comunicação da Prefeitura trabalhando e conjunto com a engenharia das equipes de segurança, usando drones simultaneamente em vários pontos do Corredor Cultural e imagens fotográficas em alta resolução. O prefeito Allyson Bezerra e equipe comemoram o resultado do evento, do ponto de vista econômico e social, e informam que já estão trabalhando para realizar um MCJ ainda maior em 2024, atraindo público das regiões Centro Oeste e Sul do Brasil. Foto: João Batista.

O “Boca da Noite”, que encerrou os festejos do Mossoró Cidade Junina 2023, reuniu 150 mil pessoas neste sábado, dia 24 de junho, no Corredor Cultural. O ápice do evento se deu por volta das 21h, quando Cláudia Leitte assumiu o trio elétrico na Avenida Rio Branco, garantindo a alegria do público.

O número foi contabilizado pela organização do evento. As equipes de engenharia da Prefeitura trabalharam em conjunto com as equipes de comunicação para chegarem ao resultado. Foram utilizados drones simultaneamente ao longo do percurso e os dados fotográficos aéreos foram analisados por engenheiros que chegaram ao público total.

O público é o segundo maior do evento todo em números, ficando atrás apenas do Pingo da Mei Dia, que contou com 210 mil pessoas.

Foi um mês de festa com mais de 400 atrações espalhadas em diversos polos, sendo eles: Estação das Artes, Arraiá do Povo, Cidadela, São João, Poeta Antônio Francisco, Circo do Forró, além do espetáculo teatral Chuva de Bala no País de Mossoró, que reconta a história de resistência do povo mossoroense à invasão do Bando de Lampião.





Segurança

A exemplo do MCJ 2022, o MCJ 2023 não teve grandes intercorrências na área policial e nem de saúde. O esquema de segurança, comandado pelo Coronel Walmare Costa funcionou bem. E o trabalho feito pelas equipes de saúde, em duas estruturas e com várias ambulâncias de suporte, também. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros contribuiram com o trabalho.

Saude

A secretaria Morgana Dantas, da Saúde de Mossoró, agradece e enalteceu o trabalho realizando nos pontos de saúde montados durante o MCJ 2023, em especial no Boca da Noite e do Pingo da Mei Dia, prestando um excelente serviço .

Crescendo o evento

Nem ao menos terminou o MCJ 2023 e já começou os preparativos para o evento no próximo ano. O prefeito Allyson Bezerra, ao mesmo tempo que comemora o resultado do evento este ano, do ponto de vista econômico e social, já declarou que prepara um trabalho de publicidade (precisa do apoio da Câmara) para trazer o público do sudeste e sul do País para o MCJ 2024.