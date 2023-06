MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 26/06/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

Mossoró



Boca da Noite encerra MCJ 2023 com público aproximado de 150 mil pessoas

Prefeito Allyson Bezerra pretende fazer crescer o MCJ em 2024

Convenção do Comércio e Serviços destaca potencial econômico e turístico de Mossoró

Comunidade Osiel Alves recebe obras de recuperação de estradas

Diretor administrativo da Liga explica motivo de espera por tratamento exceder prazo estipulado em lei

Estado

Governadora inaugura 28ª Central do Cidadão na cidade de Patu

Professora/Doutora da UFRN não vê plágio no doutorado de Ludimila

Exportações potiguares crescem mais de 234% em maio e petróleo lidera pauta

Prefeito e técnicos da SEED define cursos que serão ofertados no IERN de Umarizal

Nacional

Lula recebe Alberto Fernández, presidente da Argentina, nesta segunda-feira

Polícia

Polícia segue pegadas e prende suspeitos de matar menino e agricultor em Upanema

Mulher que sofreu acidente de moto na Maisa tem morte cerebral confirmada; família vai doar os órgãos

Vamos conversar com o prefeito Allyson Bezerra sobre o MCJ 2023 e também sobre o Mossoró Realiza, com a assinatura do contrato com a Caixa da liberação de 200 milhões numa operação crédito para fazer obras de infraestrutura em Mossoró-RN.