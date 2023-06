Em 22 dias de festa do MCJ 2023, nenhuma ocorrência de natureza grave foi registrada. O dado consta no relatório divulgado neste domingo (25), pela polícia militar. Na 26ª edição do evento, a Prefeitura de Mossoró ampliou o esquema de segurança para a festa. A Central de Videomonitoramento, montada pelo município dentro do evento, proporcionou agilidade e eficiência no atendimento à população. Mais de 70 câmeras, incluindo o sistema de reconhecimento facial, foram utilizadas para acompanhar, em tempo real, de forma simultânea, todos os polos do evento. Foi o maior monitoramento e integração das forças de segurança da história do “Mossoró Cidade Junina”.

O São João de Mossoró foi iniciado no dia 3 de junho, com o tradicional “Pingo da Mei Dia”. A festa alcançou recorde de público, reunindo mais de 210 mil pessoas no Corredor Cultural (de acordo com dados técnicos das secretarias de Infraestrutura e Comunicação). A abertura dos festejos juninos contou com mais de mil agentes de segurança. Apenas ocorrências simples foram registradas.

Forças de segurança do estado e do município contribuíram para o sucesso do “Mossoró Cidade Junina” 2023.

Participaram ativamente da festa a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, agentes municipais de trânsito, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário e a 3ª Companhia do Batalhão de Policiamento Ambiental.

As noites de shows no Polo Estação das Artes, maior polo do “Mossoró Cidade Junina”, foram marcadas por grandes atrações e também pela tranquilidade. Diariamente, o grande efetivo, com mais de 700 agentes mobilizados, garantiram a segurança da festa. Em 9 dias de funcionamento, apenas 51 ocorrências de natureza simples foram registradas, uma média de 5 registros por dia.

De acordo com os dados estatísticos da Polícia Militar não foram registradas ocorrências nos polos Arraiá do Povo, Poeta Antônio Francisco, Cidadela, Chuva de Bala e Igreja São João. No encerramento das festividades com o “Boca da Noite”, ocorrido neste sábado (24), com a presença de mais de 150 mil pessoas, apenas sete ocorrências simples foram registradas.

“Uma festa grandiosa que já podemos dizer que foi marcada pela segurança. Poucas ocorrências registradas, nenhuma com natureza grave. Uma festa incrível, numerosa, segura, onde a população curtiu o São João de forma tranquila. Trabalhamos intensamente, todos os dias, de maneira integrada, garantindo assim um Mossoró Cidade Junina seguro”, avaliou o Coronel Walmary Costa, coordenador do Centro de Comando e Controle Operacional da Segurança do Mossoró Cidade Junina.

O São João de Mossoró contou com mais de 400 atrações em diversos polos, sendo eles: Estação das Artes, Arraiá do Povo, Cidadela, São João, Poeta Antônio Francisco, Circo do Forró, além do espetáculo musical “Chuva de Bala no País de Mossoró”, que resgata a história de resistência do povo mossoroense à invasão do Bando de Lampião ocorrido há quase um século.