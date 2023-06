PMM antecipa salários de junho e injeta R$ 22 milhões na economia da cidade. A antecipação dos vencimentos do mês dos servidores municipais foi realizada nesta segunda-feira (16). Além de valorizar os trabalhadores de Mossoró, a antecipação dos salários movimenta setores diversos da economia. A valorização do funcionalismo tem sido uma prioridade da Prefeitura de Mossoró, em reconhecimento ao importante trabalho desenvolvido pelos servidores.

A Prefeitura de Mossoró realizou, nesta segunda-feira (26), o pagamento dos salários de junho. A antecipação do pagamento está alinhada à política de valorização do funcionalismo municipal. A folha salarial de junho representa a injeção de mais de R$ 22 milhões na economia da cidade.

Além de valorizar os servidores de Mossoró, a antecipação dos salários movimenta setores diversos da economia. A valorização do funcionalismo tem sido uma prioridade da Prefeitura de Mossoró, em reconhecimento ao importante trabalho desenvolvido pelos servidores.

“Salário antecipado na conta do servidor. Segunda-feira amanheceu e já amanheceu com salário na conta do servidor. Os salários que seriam pagos no dia 30 foram antecipados para hoje. São mais de R$ 22 milhões que chegam à economia mossoroense, ao comércio local, circulando, e, claro, fomentando muito o comércio nos bairros”, disse o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra.