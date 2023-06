Projetos que oficializam novos polos do Mossoró Cidade Junina são aprovados na Câmara. Dois projetos de autoria do executivo, que tornam oficial e de caráter permanente, no MCJ, os Polos Culturais Antônio Francisco e Arraiá do Povo, foram aprovados nesta terça-feira (27). Os dois polos estrearam este ano nos festejos juninos de Mossoró e tiveram uma grande receptividade do público. A ideia de enviar projetos para a Câmera no intuito de torná-los permanente visa evitar que ambos possam ser descontinuados em edições futuras. Ambos foram aprovados por unanimidade.

FOTO: REPRODUÇÃO/PMM