Prefeito apresenta projetos de obras do Mossoró Realiza ao Crea/RN, no município de Natal. O plano de obras do município visa investir 200 milhões de reais em obras que vão transformar a realidade da cidade. Na ocasião, Allyson Bezerra, engenheiro civil por formação, destacou a importância do encontro. "Como engenheiro civil, entendo a importância de construir um projeto grandioso como esse seguindo critérios técnicos. Esse encontro com os conselheiros estaduais do CREA reforça a transparência e o diálogo da nossa gestão".

FOTO: CEDIDA