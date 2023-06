Bombeiros são atacados por abelhas durante retirada de enxame no Alto de São Manoel. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (27), no momento em que os bombeiros realizavam a retirada de um enxame de um condomínio da região. As informações iniciais são que as abelhas conseguiram entrar na roupa de proteção de um dos bombeiros, que sofreu inúmeras picadas pelo corpo. Ele recebeu os primeiros socorros, inicialmente, de uma equipe do Samu e, em seguida, foi levado às pressas para a UPA do Alto de São Manoel. Apesar do susto e da quantidade de ferroadas, o estado de saúde dele é considerado estável e deverá ser liberado nas próximas horas.

Um bombeiro militar do município de Mossoró, identificado com Soldado Pedrosa, foi levado às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel, após ser atacado por abelhas.

O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (27), no momento em que uma equipe do corpo de bombeiros realizava a retirada de um enxame de um condomínio da região.

As informações iniciais são que as abelhas conseguiram entrar na roupa de proteção do soldado bombeiro Pedrosa, que sofreu inúmeras picadas pelo corpo.

Ainda segundo uma fonte a qual o MOSSORÓ HOJE teve acesso, o bombeiro recebeu os primeiros socorros, inicialmente, de uma equipe do Samu e, em seguida, foi levado às pressas para a UPA.

No local, foram retirados mais de 50 ferrões do corpo dele. Apesar do susto e da quantidade de ferroadas, o estado de saúde dele é considerado estável e deverá ser liberado nas próximas horas.

Confira abaixo a nota oficial enviada pelo Corpo de Bombeiros Militar do RN:

NOTA CBMRN

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) vem a público informar que está bem e fora de risco de vida o militar vítima de um ataque de abelha durante uma captura na tarde desta terça-feira (27), em Mossoró.



Durante a captura as abelhas conseguiram entrar na roupa de segurança que o militar utilizava e o atacou. Imediatamente ele foi socorrido pela ambulância do Corpo de Bombeiros e pelo Suporte Avançado de Vida do SAMU Mossoró. Após atendimento, foi levado até a UPA Tarcísio de Vasconcelos Maia.







Abelhas



O CBMRN ressalta que ocorrências de capturas de abelhas estão no topo da lista de ocorrências atendidas em todo Estado. De janeiro ao dia 15 de junho de 2023 já foram mais de 1120 atendidas com sucesso. As abelhas são capturadas e conduzidas ao local seguro.