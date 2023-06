Universitários podem realizar cadastro no banco de estagiários da Prefeitura de Mossoró. O credenciamento objetiva a criação de um banco de cadastro para atendimento das necessidades de contratação de estagiários pelo Município. Para realizar a inscrição, o estudante interessado deverá ter idade mínima de 16 anos e efetuar o cadastro por meio de formulário on-line, através do endereço estagios.mossoro.rn.gov.br .

A Prefeitura de Mossoró iniciou, nesta terça-feira (27), o “Programa de Estágios”, iniciativa que visa ao credenciamento de estagiários, destinado a estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior.

No ato da inscrição, o candidato deverá preencher todos os campos do formulário próprio, fazendo o upload de documento oficial com foto; do histórico acadêmico expedido em data não superior a 90 dias, no qual deve constar o Índice de Rendimento Acadêmico – IRA; e do currículo pessoal.

Os candidatos poderão se inscrever a todo e qualquer momento para ocupar vagas de estágio, visto que se trata de um edital de fluxo contínuo e as convocações também acontecerão de forma continuada, de acordo com a necessidade das Secretarias da Prefeitura de Mossoró.

Para os convocados, a jornada de estágio será de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais e as atividades serão desenvolvidas conforme a área de atuação do curso em que o candidato esteja matriculado. Os estagiários poderão receber até R$ 801,80, correspondendo à soma da bolsa-auxílio de R$ 650,00 e do auxílio transporte.

