Governo do RN conclui convocação dos 577 aprovados no concurso da Fundase. A nomeação de mais 437 candidatos aprovados no concurso público para a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte (Fundase), realizado em 2022, foi publicada nesta quarta-feira (28) no Diário Oficial do Estado. No último dia 21 de junho tinham sido convocados os primeiros candidatos aprovados, entre técnicos de nível médio, técnicos de nível superior, analistas socioeducativos (psicólogos, assistentes sociais e pedagogos) e analistas administrativos (contador e analista de sistemas). A segunda chamada contemplou também os agentes socioeducativos. Ao todo, o concurso disponibilizou 577 vagas para cargos de nível médio e superior. Os nomeados devem comparecer hoje (28/06), às 18h30, na Escola de Governo, para orientações acerca da posse.

O Governo do Rio Grande do Norte nomeou mais 437 candidatos aprovados no concurso público para a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte (Fundase), realizado em 2022. O ato foi publicado nesta quarta-feira (28) no Diário Oficial do Estado.

No último dia 21 de junho tinham sido convocados os primeiros candidatos aprovados, entre técnicos de nível médio, técnicos de nível superior, analistas socioeducativos (psicólogos, assistentes sociais e pedagogos) e analistas administrativos (contador e analista de sistemas). A segunda chamada contemplou também os agentes socioeducativos. Ao todo, o concurso disponibilizou 577 vagas para cargos de nível médio e superior.



Os convocados vão atuar nas dez unidades socioeducativas do Rio Grande do Norte – cinco ficam em Natal e Parnamirim, três em Mossoró e duas em Caicó.

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) e a Fundase estão convocando ainda todos os candidatos aprovados e nomeados para comparecer hoje (28 de junho de 2023) à Escola de Governo, no Centro Administrativo do Estado, às 18h30, a fim de prestar orientações a respeito da posse, que será realizada de forma coletiva no dia 11 de julho.