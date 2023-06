Prefeitura realizará primeira reunião com ambulantes para a Festa do Bode 2023

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) realizará a primeira reunião com os ambulantes que pretendem comercializar seus produtos na edição 2023 da Festa do Bode.



A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), realiza na próxima quarta-feira (5) a primeira reunião com os ambulantes que pretendem comercializar seus produtos na edição 2023 da Festa do Bode. A reunião acontecerá a partir das 14 horas, no auditório da Biblioteca Ney Pontes Duarte.

A 24ª edição do evento ocorrerá de 10 a 13 de agosto, no Parque de Exposições Armando Buá. Este primeiro encontro servirá para a organização repassar os detalhes aos comerciantes, como, por exemplo, valores, data de cadastramento, local, entre outros pontos.



Conforme cronograma da Seadru, a inscrição dos ambulantes ocorrerá de 12 a 14 de julho. O horário de inscrição do primeiro dia será a partir das 14 horas, sendo que nos outros dois dias o cadastramento acontecerá no horário comercial.



A festa é promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura, e faz parte do calendário cultural do município. Em 2022, a Festa do Bode movimentou algo em torno de R$ 6 milhões e atraiu mais de 50 mil pessoas durante o evento.



O volume financeiro gerado na 22ª Festa do Bode foi contabilizado entre os serviços diretos e indiretos. Os números incluem vendas de animais, comércio dentro do espaço da festa, ocupação de hotéis, turismo, etc.