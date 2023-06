Bombeiro dá dicas de segurança para evitar acidentes com fogueiras. Nas noites que precedem os dias celebrativos aos três santos católicos do mês de junho, Santo Antônio, São João e São Pedro, é tradição acender fogueiras nas ruas. Apesar de representar um momento de alegria e descontração, atividades utilizando fogo podem ser perigosas em diversos aspectos. Pensando nisso, o Sargento Sharlon, do corpo de bombeiros de Mossoró, deu dicas de como aproveitar com segurança a véspera de São Pedro, nesta quarta-feira (28).

FOTO: SUBTENENTE SANDOVAL