MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 29/06/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

Estado

Proposta de duplicação da BR 304 ganha força no PPA do Governo do Estado enquanto outras necessidades, igualmente importantes e urgentes, são esquecidas

Fátima reforça necessidade de urgência para linhas de transmissão e regulação offshore

Governo do RN conclui convocação dos 577 aprovados no concurso da Fundase

RN vai ganhar sua primeira conexão direta com a região Norte do Brasil

Período de adesão dos municípios do RN ao Mais Médicos é prorrogado até 7 de julho

Mossoró

Reforma do PAM do Bom Jardim caminha dentro da normalidade, informa secretária de Saúde

De 2010 a 2022, população de Mossoró cresce 1,83% e chega a 264.577 pessoas, aponta IBGE

Prefeitura realizará primeira reunião com ambulantes para a Festa do Bode 2023

UERN conclui estudo sobre impacto socioeconômico do Mossoró idade Junina; resulta será divulgada nas próximas semanas

Bombeiro dá dicas de segurança para evitar acidentes com fogueiras

NACIONAL

CPMI de 8 de Janeiro caminha em Brasília, com Bolsonaristas tentando desvirtuar os fatos

Senador Styvenson exalta pionerismo de Augusto Severno na Aviação Brasileira

Julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível será retomado nesta quinta-feira

Ministro da Justiça volta a falar em regulação das redes sociais e cita inteligência artificial

POLÍCIA

Suspeito de homicídio é baleado ao entrar em confronto com a polícia, em Areia Branca

Denarc deflagra operação para combater a venda ilegal de anabolizantes em Mossoró

Motorista de renalt Clio atropela motoqueiro na BR 226, em Jucurutu