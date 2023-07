UERN conclui estudo sobre impacto socioeconômico do MCJ; resultado será divulgada nas próximas semanas

A pesquisa sobre os impactos socioeconômicos do Mossoró Cidade Junina (MCJ) chegou a sua fase final, que trata do retorno aos ambientes (hotéis/pousadas e restaurantes/bares) já visitados na etapa inicial pelos alunos da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Facem/Uern). O resultado final deve ser divulgado nas próximas semanas.



O retorno da pesquisa se dá em 55 restaurantes/bares e 23 hotéis/pousadas, visitados anteriormente entre 29 de maio a 02 de junho. No primeiro dia de visita pós-evento, foi possível obter contato com mais de 50% das empresas entrevistadas, como a Pousada Ruta del Sol, Chalé Executivo, Hotel Casa Blanca, Kiko Sushi, Pizzaria do Major e MPB Pastelaria.



O setor hoteleiro, que já embasava boas perspectivas, demonstrou satisfação com os resultados. Os locais revisitados confirmam 100% de ocupação na festa de abertura, o Pingo da Mei Dia, e mais de 50% durante as semanas posteriores. Os representantes do setor consideram que a antecipação da divulgação e organização do evento contribuíram para os bons resultados.



A segunda parte da atividade, supervisionada pelo prof. Dr. Leovigildo Cavalcante, deve ser finalizada na quarta-feira, 28, após o retorno aos respectivos ambientes visitados na primeira fase. A análise visa possibilitar a comprovação ou alteração das informações já coletadas.



O estudo sobre os impactos socioeconômicos do Mossoró Cidade Junina (MCJ) está sendo realizada por meio de uma parceria da Uern, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL) e a Fecomércio. A análise dos dados tem sido feita através de interrogatórios direcionados a investimentos, expectativas, preparações e a organização do evento.