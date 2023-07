Reforma do PAM do Bom Jardim caminha dentro da normalidade, informa secretária de Saúde

A secretaria municipal de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas afirmou que as obras de reforma do Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado, conhecido como PAM do Bom Jardim, caminha dentro da normalidade.

A Prefeitura de Mossoró está investindo na infraestrutura da unidade visando oferecer um melhor atendimento à população. O PAM do Bom Jardim é referência em atendimento eletivo e na realização de exames específicos.

De acordo com a secretaria, a obra segue a todo vapor, sendo executada por bloco, garantindo a continuidade dos atendimentos e a segurança da população.

"A obra continua no tempo previsto e lembrando que estamos fazendo com o funcionamento normal do serviço. Então ficamos fazendo o rodízio dos espaços para assim continuar", ressalta Morgana Dantas.

Sobre a sala que vai abrigar o Tomógrafo, Morgana disse que o espaço está sendo estruturado no prédio para atender todas as recomendações para o funcionamento do equipamento.

"A sala da TC está quase terminada. Estamos aguardando somente algumas particularidades do próprio equipamento, para a sua instalação e pleno funcionamento do Tomógrafo no PAM do Bom Jardim", disse.