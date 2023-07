Todos os CRASs de Mossoró passarão a contar com atendimento do Cadastro Único. O titular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Erison Natécio, explica que a expansão do atendimento do Cadastro Único para todos os CRAS pretende tornar o serviço ainda mais acessível. “A medida visa garantir à população o acesso rápido e fácil aos serviços, proporcionando mais comodidade e evitando transtornos com longos deslocamentos para o centro da cidade ou para outros bairros”, disse.

A partir da próxima segunda-feira (3), todos os Centros de Referência de Assistência Social (CRASs) vão contar com o Cadastro Único no rol de seus serviços. A iniciativa amplia a descentralização do Cadastro Único implementada pela Prefeitura de Mossoró.

O titular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Erison Natécio, explica que a expansão do atendimento do Cadastro Único para todos os CRAS pretende tornar o serviço ainda mais acessível.

“A medida visa garantir à população o acesso rápido e fácil aos serviços, proporcionando mais comodidade e evitando transtornos com longos deslocamentos para o centro da cidade ou para outros bairros”, disse.

Anteriormente, o Cadastro Único funcionava no CRAS das Barrocas, Centro Administrativo e Plantão Social. Dando início ao processo de descentralização, a atual gestão da Prefeitura de Mossoró ampliou os atendimentos para seis unidades dos CRAS.

Agora, o atendimento será aprimorado mais uma vez, a partir da disponibilização do Cadastro Único em todas as unidades do Centro de Referência de Assistência Social. Com isso, 16 unidades do município terão o Cadastro Único no seu rol de serviços.

O Cadastro Único é a principal porta de entrada para acesso a benefícios sociais e de transferência de renda, como o Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, tarifa social na conta de energia e o auxílio-gás.

Confira as unidades que disponibilizarão o Cadastro Único a partir de segunda-feira (3/7):

CRAS Abolição IV

CRAS Alto de São Manoel

CRAS Barrocas

CRAS Belo Horizonte

CRAS Bom Jardim

CRAS Bom Jesus

CRAS Bom Pastor

CRAS Costa e Silva

CRAS Jardim das Palmeiras

CRAS Nova Esperança

CRAS Quixabeirinha

CRAS Redenção

CRAS Santo Antônio

CRAS Sumaré

Centro Administrativo (SEMASC)

Plantão Social