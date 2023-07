MPRN recomenda que a Prefeitura de Mossoró cobre ou negocie R$ 289 milhões em IPTUs não quitados

O órgão também orientou que o município adote medidas para atualização dos cadastros de imóveis e contribuintes do IPTU e do valor venal dos imóveis. A última atualização cadastral envolvendo todos os imóveis localizados no Município ocorreu no ano de 1991. Desde então, esse procedimento foi realizado apenas de forma pontual nas situações de alteração de titularidade e em imóveis localizados em alguns bairros e condomínios verticais e horizontais onde se presume maior capacidade contributiva. O objetivo é modernizar o cadastro e o sistema municipal de arrecadação.