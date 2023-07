Unicred Integração mantém processo de expansão no Nordeste com nova unidade em Mossoró

Mossoró, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, recebeu oficialmente nesta quarta, 28 de junho, a nova agência da Unicred Integração no estado, uma das maiores cooperativas de crédito do país, que agora também passa a atuar na cidade, consolidando ainda mais sua expansão na região Nordeste. A cerimônia de inauguração reuniu membros do conselho da cooperativa, empresários e autoridades locais, cooperados, influenciadores e imprensa.



A Unicred Integração tem como propósito oferecer soluções personalizadas para a vida financeira dos cooperados, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas e, com a chegada em Mossoró, a cooperativa fortalece sua presença em uma das cidades com maior potencial econômico do interior do país.



Os convidados tiveram a oportunidade de conhecer as instalações da agência, que se diferencia do que já é encontrado em nível local, com arquitetura moderna e inovadora, além de ser um momento ímpar de confraternização entre a equipe local de atendimento, a presidência da cooperativa e todos os presentes.



A agência está estrategicamente localizada na Avenida João da Escóssia, 2938, no bairro Nova Betânia, área em constante desenvolvimento em Mossoró, ficando próxima aos principais pontos de referência e empreendimentos da cidade.



O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Inovação e Turismo de Mossoró, Frank Felisardo, marcou presença na solenidade representando o prefeito Allyson Bezerra, que cumpria agenda na capital potiguar. Ele destacou a importância da chegada de uma instituição como a Unicred Integração ao município, mostrando cada vez mais o potencial local. “Nós temos recebido índices muito positivos, em comparação aos nacionais e regionais, sempre com destaque positivo para Mossoró, como a avaliação enquanto uma das melhores cidades para se empreender no Brasil. Temos empresas de todos os portes se instalando na cidade, o que é bom para o município e para instituições financeiras como a Unicred Integração, que chega pra somar ao desenvolvimento e crescimento de Mossoró”, disse.



O diretor executivo da Unicred Integração, Adalberto Veiga, falou aos presentes sobre o surgimento da cooperativa, seus ideais e valores, que sempre trazem retorno à região. “Os princípios de uma cooperativa estão sempre ligados à comunidade. Onde há uma cooperativa, as taxas são mais humanas, trazendo benefícios para toda a região. Aquilo que se investe na cooperativa fica na comunidade, proporcionando um crescimento sustentável para todos”.



Ele destacou ainda o cuidado que os associados recebem em todas as fases da vida. ˜Seja a partir do programa de educação financeira, criado para a infância e adolescência, mas também na consultoria que é oferecida aos cooperados em idade produtiva e o plano de previdência, pensado para proporcionar um futuro seguro. Nosso objetivo sempre envolve buscar um mundo melhor”, pontuou.