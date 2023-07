Crea vistoria Nogueirao e emite laudo ate segunda feira, antes do proximo comprimisso do Potiguar

O Estádio Municipal Manoel Leonardo Nogueira recebeu na manhã desta sexta-feira (30) visita da equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte (CREA/RN). Os técnicos do órgão vistoriaram a principal praça esportiva do município para elaborarem laudo estrutural.



O documento deverá ser apresentado até a próxima segunda-feira (3). Secretária de Esporte e Juventude, Larissa Maciel acompanhou a equipe do CREA.



“Agradecemos à visita da equipe do CREA e nos prontificamos a garantir a segurança do torcedor mossoroense, como sempre fizemos desde a municipalização”, destacou a titular. Ela informa que o próximo jogo do Potiguar na Série D do Campeonato Brasileiro terá público. “O laudo estrutural será emitido e o nosso pensamento é de tranquilizar o torcedor que teremos público dia 9 de julho (domingo), principalmente com segurança”, assegurou.



Titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Seimurb), Rodrigo Lima disse que a equipe de engenharia da Prefeitura de Mossoró realiza no local perícia para a confecção de relatório.



“Desde que a Prefeitura de Mossoró assumiu a gestão do estádio em 2021, foram feitas algumas intervenções na parte de acessibilidade, combate a incêndio, manutenção em banheiros, restaurantes, rampas de acesso ao gramado”, ressaltou.



Em março deste ano, após vistoria, o estádio teve laudos renovados, expedidos pelo Corpo de Bombeiros, possibilitando o equipamento ser aberto para jogos e público. Os laudos técnicos têm validade até março de 2024.