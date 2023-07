Abolição I e II e parte do Santo Antônio estão com abastecimento reduzido, diz Caern

Parte de Mossoró está com abastecimento reduzido



A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou nesta sexta-feira (30) que o poço P-11, que abastece os bairros Abolição 1 e 2 e parte do Santo Antônio, em Mossoró, apresentou problemas na estrutura, e está sendo avaliado pela Caern para retomada de seu funcionamento.

As áreas citadas estão com o abastecimento reduzido, recebendo água da Adutora Jerônimo Rosado.



A equipe técnica da Caern avalia alternativas técnicas para aumentar a oferta de água para os bairros enquanto o poço P-11 não retoma a atividade.

De acordo com a Caern, o serviço tem previsão de ser concluído até o dia 09 de julho, caso seja confirmado que houve o rompimento do revestimento do poço. Após retomado o abastecimento pelo sistema, normalização em até 48 horas.