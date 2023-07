Prefeitura segue cronograma de ações de serviços urbanos em diversos bairros de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró segue cronograma de ações de serviços urbanos em diversos bairros. Nesta sexta-feira (30), a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb) deu sequência ao mutirão de limpeza em várias localidades.

Os bairros contemplados foram Abolição IV, Santa Delmira, Costa e Silva, Aeroporto, Santo Antônio e Alameda dos Cajueiros.

A limpeza urbana proporciona qualidade de vida, mantém a cidade organizada e contribui diretamente com a saúde pública.O trabalho acontece simultaneamente em vários pontos, em áreas identificadas como de recorrente incidência de descarte irregular de lixo.

A Seimurb monitora essas áreas, mantendo contato direto com a população no recebimento de solicitação das diversas demandas, executando a limpeza e realizando fiscalização às denúncias enviadas.

“A Prefeitura está fazendo sua parte para manter a cidade limpa e organizada. Precisamos dessa parceria direta com a população, para que seja evitado o descarte irregular do lixo. Precisamos dar as mãos por uma cidade limpa”, disse João Marcelo, diretor de Serviços Urbanos.

A população pode realizar as denúncias acerca do descarte irregular de lixo através do número 3315-5000, da Secretaria de Infraestrutura, e do 153, da Guarda Civil Municipal.

O mutirão acontece também nos canais, canteiros e praças de acordo com planejamento do programa “Mossoró Limpa”.