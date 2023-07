Jovem do futuro: Prefeito Allyson Bezerra recomenda especial atenção aos polos da zona rural

O programa Jovem do Futuro, da prefeitura de Mossoró já conta com mais de 1.500 inscritos desde a abertura das inscrições no último dia 29 de junho. O Portal Mossoró Hoje conversou com o Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Erison Natécio sobre as vagas disponíveis no programa.

Ao lançar o programa, o prefeito determinou que seja data atenção especial aos polos da zona rural, fazendo com que os jovens das comunidades tenha oportunidades de se capacitar e, consequentemente, consigam uma vaga no mercado de trabalho.

O secretario ressalta que em alguns polos, o número de inscritos chegou a triplicar comparada ao número de vagas disponibilizadas.

“Essa procura só reforça a ideia de que nesse momento 1000 vagas são boas mas que o ano que vem nós precisamos dobrar esse número”, destaca.

Os jovens interessados em participar do programa e que não tem acesso à internet, podem procurar o Cras mais próximo da sua residência e efetuar a inscrição.

As aulas da primeira etapa do programa acontecerão no contra turno para não atrapalhar o ano letivo dos alunos e serão ministradas nos polos, nos espaços das escolas do município. Já a segunda etapa de capacitação, acontecerá aos sábados e em parceria com o sistema S.

A divulgação do resultado preliminar ocorrerá em 13 de julho. A convocação para a entrega da documentação está prevista para acontecer de 17 a 19 do mesmo mês. O resultado final será em 27 de julho.