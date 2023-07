Câmara aprova PL que adeque o orçamento do município para receber R$ 2,4 milhões da Lei Paulo Gustavo. O projeto, de autoria do executivo, foi aprovado por unanimidade, nesta terça-feira (4). Promulgada pelo Congresso Nacional em 8 de julho de 2022, a Lei Paulo Gustavo incentiva a cultura e garante ações emergenciais, em especial demandadas pela pandemia de Covid-19, que impactou significativamente o setor cultural. A norma autoriza repasse de cerca de R$ 3,86 bilhões em recursos federais a estados e municípios para fomento de atividades e produtos culturais. Como a cota de Mossoró não estava definida quando da aprovação do Orçamento 2023 da Prefeitura, em dezembro de 2022, a Lei Orçamentária precisou ser adequada.

FOTO: EDILBERTO BARROS