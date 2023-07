“Mossoró Sal & Luz”2023: evento será realizado na Estação das Artes em 3 dias de festa

A segunda edição do “Mossoró Sal & Luz” já tem data marcada no calendário cultural de Mossoró. O evento reunirá personalidades da música gospel de reconhecimento local e nacional. Serão três dias de festa, com muito louvor e adoração, fortalecendo e enaltecendo a cultura gospel. A Estação das Artes Elizeu Ventania receberá, de 20 a 22 de julho, grandes artistas, como Aline Barros, Sarah Farias, Isadora Pompel, Cícero Oliveira, Leandro Borges, Banda Som e Louvor, entre outros.



Na primeira edição do “Mossoró Sal & Luz”, realizado na Praça de Eventos, a festa foi aprovada pelo público. Com o sucesso do evento, a Prefeitura de Mossoró ampliou os shows para a antiga estação ferroviária de Mossoró, além de antecipar a divulgação das atrações, confirmando a presença de artistas renomados para a festa.



Igor Ferradaes, secretário municipal de Cultura, destaca o potencial do evento e a expectativa para a segunda edição. “O ‘Mossoró Sal & Luz’ veio para ficar. A festa com shows foi aprovada pelo público. Estamos ampliando o evento, levando para a Estação das Artes, um espaço maior e melhor para acolher os mossoroenses e turistas que vêm prestigiar a festa. Será um sucesso, esperamos recorde de público”, contou.



“Atenção, Mossoró, vem aí mais um evento musical que fortalece a cultura gospel. Vai ser top demais, espero todos vocês em mais uma edição do ‘Mossoró Sal & Luz’”, disse Jedson Aguiar, vocalista da Banda Som e Louvor através das redes sociais.



A festa com shows musicais tem estreia no dia 20 de junho, quinta-feira, com Jefferson e Suellen e a cantora Aline Barros. Na sexta-feira (21), os louvores seguem com Leandro Borges e Sarah Farias. No sábado (22), o palco da Estação das Artes recebe Cícero Oliveira, Banda Som e Louvor e Isadora Pompeo.