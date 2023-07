Cobra entra em sistema elétrico de poço e deixa 7 bairros de Mossoró sem abastecimento

A Caern informou que o animal provocou um curto-circuito no sistema elétrico do poço 26, causando uma parada no equipamento. Com isso, o abastecimento de água foi afetado no Rincão, Pintos, Costa e Silva, parte do Alto de São Manoel e os conjuntos Ulrick Graff, Parque Universitário e Alto das Brisas. A previsão para religar o poço 26 é nesta quinta-feira (6). A Caern também trabalha para restabelecer o abastecimento no bairro Alto da Pelonha e nos conjuntos Vingt Rosado, Odete Rosado e Geraldo Melo, abastecidos pelo poço 27. Este último precisou ser paralisado por conta de um vazamento. O poço deve ser realigado ainda hoje (5).