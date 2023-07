Alysson apresenta projeto do Anel Viário de Mossoró e importância da obra ao ministro das Cidades. O prefeito de Mossoró foi recebido pelo ministro Jader Filho, nesta quarta-feira (5), em Brasília. A obra ligará as BRs 110, saída para Areia Branca, a 304, saída para Fortaleza, e tem especial importância para o desenvolvimento urbano da cidade e da sua mobilidade urbana. Na oportunidade, Allyson ainda solicitou ao Ministério das Cidade recursos para construção de ciclovia e calçadão em toda a via. O licenciamento do projeto da obra já está aprovado e com R$ 40 milhões garantidos para sua execução.

FOTO: CEDIDA