O Assaí Atacadista chegará a Mossoró ainda este ano e as obras para a sua 1ª loja na capital do semiárido brasileira já começaram. Essa será a primeira unidade da empresa fora da região metropolitana de Natal no estado.

A chegada do Assaí ao Rio Grande do Norte teve início em 2014, com a inauguração do Assaí Natal, localizado na região da Candelária. Desde então, a empresa expandiu sua presença na região metropolitana da capital, com a abertura das lojas Assaí São Gonçalo do Amarante e Assaí Maria Lacerda, em Parnamirim, sendo esta última inaugurada no final de 2022.

Além da unidade de Mossoró, o Assaí também tem planos de inaugurar a segunda loja na capital potiguar, com a conversão de um antigo hipermercado localizado na região de Ponta Negra.

Localizado entre duas capitais, Natal e Fortaleza, ambas ligadas pela BR-304, que passa pelo município, Mossoró é uma das principais cidades do interior nordestino e o Assaí Mossoró trará para o município a geração mais moderna de lojas: com pé direito alto, iluminação sustentável, além de climatização e ambientação renovadas para um momento de compras confortável e acolhedor.

Também irá contar com novos serviços para a região, como açougue, empório de frios e produtos de padaria. Tudo pensado para oferecer uma experiência de compra completa com foco no bom atendimento e preços baixos.

“Estamos muito felizes em chegar em uma nova região do Rio Grande do Norte. Mossoró é o segundo município mais populoso do estado, além de ter uma posição estratégica entre duas capitais”, comenta João Miguel Gouveia, Diretor Regional.

“Nossa loja irá atender às famílias e os(as) comerciantes mossoroenses, além de toda a região do semiárido e trará uma nova opção de compra para todos(as). Além disso, com a nova loja do Assaí, geramos empregos e renda para região, pois, além das vagas, também trabalhamos com fornecedores e marcas locais, incentivando a economia local”, destaca.