MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 06/07/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORO

Em Brasilia, Allyson busca mais R$ 1 milhão para cirurgias eletivas e apresenta o projeto do Anel Viário ao ministro das Cidades

“Mossoró Sal & Luz”2023: evento será realizado na Estação das Artes em 3 dias de festa

Cobra entra em sistema elétrico de poço e deixa 7 bairros de Mossoró sem abastecimento

Banco de leite só tem metade do que precisa para os bebês que nascem prematuros e com baixo peso e pede doações as mães que podem doar

ESTADO

Apesar da greve dos servidores, Detran diz que serviços continuam e orienta usuários

Governo do Estado quer iniciar reconstrução da RN-012 em agosto

Programa Selo Biocombustível Social estuda incluir óleo de algodão agroecológico

POLICIA

Suspeitos que confrontaram a polícia em Viçosa estavam se armando como se fosse para uma guerra, diz delegado Murilo Baesa

Polícia Civil combate comércio irregular de gás de cozinha em Apodi

RN apresenta redução 7,6% nos casos de homicídios registrados no primeiro semestre de 2023

Em Natal, PC informa que localizou “Fantasma”, autor intelectual do assassinato do sargento João Victor

BRASÍLIA

Prefeito Allyson Bezerra sai do Solidariedade e se filia ao União Brasil

Com aval dos governadores, prefeitos e isenção dos itens da cesta básica, Congresso deve aprovar até amanhã a reforma tributária

Em Viena, Jean Paul Prates diz que a meta das maiores petrolíferas do mundo e promover a descarbonização das atividades de petróleo e fazer a transição energética