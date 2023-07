Prefeitura garante apoio à 17ª Feira do Livro de Mossoró; evento acontece de 2 a 5 de agosto na Uern

A Prefeitura de Mossoró marcou presença no lançamento oficial da 17ª Feira do Livro de Mossoró, que aconteceu nesta quinta-feira (6) na Reitoria da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O município irá investir mais de cento e cinquenta mil reais no evento que acontecerá no período de 2 a 5 de agosto e ocupará as instalações do Campus Central da UERN, em espaços das faculdades de Ciências Econômicas (FACEM), Letras e Artes (FALA) e Educação (FE).



Com foco na educação, a Prefeitura de Mossoró e a Secretaria Municipal de Educação trabalham também com o objetivo de fazer com que as escolas do município possam voltar a frequentar a Feira do Livro. Poder preencher as escolas com livros para suas bibliotecas e dá todo o suporte logístico é mais um compromisso da gestão municipal.





“A Prefeitura está apoiando a Feira do Livro, trazendo suporte financeiro às escolas, mas muito mais do que isso, é a ideia da formação do leitor, da importância da leitura e não ver a Feira do Livro apenas como algo para comprar livro, mas sobretudo para formar leitores. Então, a gestão Allyson Bezerra está nesse momento, através do programa ‘Mossoró Cidade Educação’, investindo na Feira do Livro, trazendo as escolas, motivando os alunos para participar, principalmente por entender que é por meio da educação que se transforma o ser humano, é o conhecimento que liberta e somente a educação transforma. Esse, é um momento importantíssimo para Mossoró que esteve afastado da Feira nas últimas gestões, mas nós estamos chegando agora e apoiando esse evento com força total”, salientou a secretária da Educação, Hubeônia Alencar.



A Feira vai contar com livrarias, editoras, espaços de exposição e apresentação de atividades culturais, além de uma programação de lançamentos e bate-papos com autores. Outro ponto de destaque é a sexta-feira do evento, que será dedicada exclusivamente à poesia.

“Ficamos muito felizes, especialmente pelos números do ano passado, e mais do que isso, poder possibilitar à sociedade um momento de transformação social, porque a gente sabe que através da educação é que a gente pode libertar e emancipar o nosso povo. Portanto, aqui fica o chamado para toda a população a trazer os seus filhos, trazer a família, porque a gente entende que é um espaço que a gente pode fazer a transformação da vida de uma criança, especialmente quando ela tem acesso ao livro, quando ela tem acesso à leitura e quando ela pisa no chão da universidade, a gente está dando um recado dizendo a ela que aquele espaço é possível para ela também”, disse a reitora Cicília Maia.



Participaram do lançamento a reitora da UERN, Cicília Maia; a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar; o pró-reitor de Extensão da UERN, Esdra Marchezan; o coordenador da 12ª Diretoria Regional de Educação e Cultura (Direc), professor Jadson Arnaud; a secretária de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, professora Maria do Socorro; além de diretores de faculdades da UERN.

“Pra gente que faz a Feira do Livro há 17 anos, é com muita alegria que nessa manhã reunimos a comunidade aqui da UERN com a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Educação, para anunciar que teremos mais uma feira. Teremos quatro dias de atividades, de programação cultural, e uma delas, por exemplo, na sexta-feira, a gente vai se dedicar somente à poesia. Neste ano iremos homenagear duas saudosas professoras e escritoras: a professora Kaliane Amorim, aqui de Mossoró, que nos deixou recentemente; e a professora Salizete Freire, que também participou de várias edições da Feira do Livro de Mossoró. Agora, com muita alegria a gente comunica o retorno da Prefeitura de Mossoró ao evento, através da compra de livros para as escolas da Rede Municipal de Ensino e dando todo o suporte logístico para que os alunos venham até a nossa Feira”, frisou o coordenador da Feira do Livro de Mossoró, Rilder Medeiros.