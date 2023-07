MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 07/07/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

MOSSORÓ

Famílias com renda até R$ 4,4 mil poderão financiar imóvel de até R$ 264 mil pelo Minha Casa, Minha Vida

Prefeitura garante apoio à 17ª Feira do Livro de Mossoró; evento acontece de 2 a 5 de agosto na UERN



Comerciantes interessados em participar da “Feira do Bode” 2023 participam de 1 reunião

Em Brasília, Allyson garante R$ 500 mil para assistência social com o deputado João Maia, e recursos para asfalto da Rua Benício Filho com o General Girão

ESTADO

Governo do RN divulga classificação final e convoca 65 aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros

Presidente da Caixa cumpre agenda em Natal e anuncia 43 milhões para retomada da construção de moradias no RN

A governadora Fatima Bezerra recebe nesta sexta-feira o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes para conhecer o Sistema de Dessalinização Irmã Terezinha Tesselle Galles, em João Câmara.

POLÍCIA

Suspeito preso pela Polícia Civil confessa ter estuprado criança de 7 anos em Apodi

Cearence que morava na rua em Mossoró é morta a facadas no bairro Ilha de Santa Luzia

NACIONAL

Camara aprova reforma tributária em segundo turno por 375 a 113; teve 3 abstenções

Nova regra prevê isenção fiscal dos itens da cesta básica e IPVA para jatos, lanchas e Jets Sky

Desmatamento da Amazonia cai 33% em comparação ao primeiro semestre de 2022