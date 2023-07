Vacinação contra meningite é ampliada para jovens entre 15 e 19 anos em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró passa a disponibilizar vacina meningocócica ACWY (conjugada), responsável pela proteção contra a meningite, para os adolescentes não vacinados entre 15 e 19 anos de idade (de forma temporária). No município, a vacinação já está disponível em todas as Unidade Básicas de Saúde (UBSs) e universidades parceiras.



O imunizante tem como objetivo principal a proteção contra doenças causadas por quatro sorogrupos da bactéria Neisseria meningitidis: A, C, W e Y. Além disso, atua diretamente na prevenção da meningococcemia, uma infecção generalizada que acomete o indivíduo.



O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do município disponibilizará temporariamente a dose até o dia 31 de julho para adolescentes.



Vale ressaltar que essa vacina segue a rotina para o público de 11 a 14 anos, e também é disponibilizada no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) para uma indicação clínica específica em uso de uma medicação.



A ampliação também otimiza o uso das doses, em virtude do baixo consumo do imunizante nos últimos anos, e da existência do quantitativo elevado de doses.



A vacinação é a forma mais eficaz de evitar infecção. Em 2020, imunizante foi implantado no Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde.



Em Mossoró, a vacinação acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), localizadas nas zonas urbana e rural, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Além da Universidade Potiguar (UnP), de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h, e na Faculdade de Enfermagem (FAEN), das 16h às 20h.