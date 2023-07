Prefeitura realiza manutenção em poço do Hipólito e garante atividades agropecuárias na comunidade

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) continua diariamente o trabalho na zona rural de Mossoró em benefício aos agricultores. Trabalho realizado pela equipe da Seadru colocou em funcionamento o poço do Projeto Assentamento Hipólito.



A Secretaria de Agricultura instalou uma bomba nova no poço que abastecerá o assentamento. “Era um serviço esperado pela comunidade há muitos anos e ele vai garantir as condições ideais para o desenvolvimento rural das atividades agropecuárias existentes na comunidade”, destacou o titular da Seadru, Faviano Moreira.



Faviano Moreira informou que a Secretaria de Agricultura recebeu a demanda da comunidade e, em parceria com a Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte (Semarh), realizou o serviço. “A Semarh fez a limpeza do equipamento e nós da Secretaria de Agricultura realizamos a instalação desse poço para garantir a condição hídrica da zona rural”.



Representante do PA Hipólito, Risolene, agradeceu o trabalho realizado na localidade. O serviço foi concluído recentemente e comemorado pela população da comunidade que esperava o conserto do equipamento há pelo menos três décadas.



“Graça a Deus tivemos a limpeza do poço. Essa bomba instalada veio num bom momento para que a gente tenha água para os animais. O pessoal colocava os animais na área coletiva e agora usaremos esse poço. O Hipólito vai melhorar com esse poço, pois é de água salobra, mas de boa qualidade. A água é muito limpa. Em nome de todos os assentados e moradores do Hipólito agradecemos o empenho da Prefeitura de Mossoró pelo trabalho realizado. Esse poço fazia 38 anos que nunca tinha sido feito uma revisão”, finalizou.