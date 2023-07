Inscrições para o programa “Jovem do Futuro” seguem até esta terça-feira, 11

As inscrições para o programa “Jovem do Futuro” seguem até amanhã (11). São mais de 1.000 vagas este ano voltadas a adolescentes de 15 a 18 anos de idade. O programa visa garantir aos jovens mossoroenses formação cidadã e qualificação para o mercado de trabalho.



A divulgação do resultado preliminar ocorrerá em 13 de julho. A convocação para a entrega da documentação está prevista para acontecer de 17 a 19 do mesmo mês. O resultado final será em 27 de julho.



Para ter acesso e se inscrever no “Programa Jovem do Futuro”, os adolescentes deverão atender aos seguintes requisitos: ter idade entre quinze e dezoito anos; residir em Mossoró; estar regularmente matriculado e frequentando a rede pública de ensino municipal, estadual ou federal; possuir renda familiar per capita não superior a um salário mínimo; a família estar inscrita no Cadastro Único; preencher corretamente o formulário de inscrição disponível em jovemdofuturo.mossoro.rn.gov.br ; e comprovar corretamente as informações prestadas na inscrição.



O processo de seleção para as vagas disponíveis respeitará um ranking elaborado a partir da menor para a maior renda per capita, restando aprovados os candidatos que estiverem mais bem colocados na quantidade de vagas de cada polo.



Confira a íntegra do edital