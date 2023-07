MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 11/07/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

NACIONAL

BANCOS filiados à Febraban esperam corte na taxa básica de juros no início de agosto

Ministro da Justiça manda Polícia Federal investigar Eduardo Bolsonaro porque comparar professor com traficante; deputado também foi acionado no Conselho de Ética da Câmara

Coroel Mauro Cid, o ajudante de ordem de Bolsonaro volta a CPMI nesta terça-feira, mas com autorização do STF para ficar calado

MOSSORÓ

Prefeito Allyson Bezerra vai as escolas Abel Coelho, Eliseu Viana, Hermógenes e José Nogueira por estudantes para o programa Jovem do Futuro

Trabalho de manutenção no poço da Comunidade do Hipólito e concluído, garantindo assim a retomada das atividades agropecuárias na comunidade

Município de Mossoró segue com programa de Parcelamento Incentivado com descontos de até 90% nos juros

Licitação de dez milhões para construir o camelódromo no Centro de Mossoró será lançada ainda esse mês

Sobre a problemática do Nogueirão, prefeito diz que Maquete de 2012 ficou só na maquete e que “Mossoró precisa de um novo estádio”

ESTADO

Apodi espera mais de 1.500 motociclistas neste final de semana; hotéis e pousadas estão todos lotados

Final de semana lotado também na região de Umarizal e Martins, com o Arrasta Pé do Gavião e a inauguração do maior parque aquático da região

Mais um acidente com vítima fatal na BR 304, sem que a classe política una forças pela duplicação da rodovia

Reforma tributária não vai provocar aumento no preço dos combustíveis no Rio Grande do Norte, diz professor de economia da UERN

POLÍCIA

Motorista está preso na Cadeia Pública de Mossoró porque a Prefeitura de Porto do Mangue desconta a pensão no contracheque há 4 anos e não repassa a filha dele

Polícia Civil identifica assassinos de Flávia Magalhães, morta a tiros dentro de uma farmácia no Conjunto Walfredo Gurgel, em 2020

Preso de Justiça com tornozeleira eletrônica pratica assalto e termina morto no bairro Aeroporto em Mossoró

Policial Rodoviário Federal, ex-PM no Rio Grande do Norte, é preso no Mato Grosso transportando 540 kg de substância análoga a cloridrato de cocaína

Jovem assassinado em Governador Dix Sept Rosado já teve o pai, a tia e o avó assassinados nos últimos três anos