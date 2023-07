Campanha de vacinação antirrábica em Mossoró terá início nesta sexta-feira (14). O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) definiu que a vacinação na zona urbana começará na próxima sexta-feira (14) em 10 pontos volantes espalhados pelas quatro regiões da cidade. A vacinação ocorrerá das 8h às 11h ou enquanto durar o estoque de doses disponibilizadas para a ação. Já na zona rural, a primeira localidade contemplada com a ação é a Vila Maísa. A vacinação no local terá início na segunda-feira (17). Ainda durante a semana as equipes estarão no Assentamento Oziel Alves e em Pau Branco, também comunidades integrantes do polo Maísa; veja os primeiros pontos de vacinação na zona urbana.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), traçou estratégias para a Campanha de Vacinação Antirrábica e definiu os primeiros pontos volantes para o início da imunização de cães e gatos no município.

Ficou definido na reunião que a vacinação na zona urbana começará na próxima sexta-feira (14) em 10 pontos volantes espalhados pelas quatro regiões da cidade. A vacinação ocorrerá das 8h às 11h ou enquanto durar o estoque de doses disponibilizadas para a ação.

“Durante toda a campanha vamos contar com pontos estratégicos distribuídos nas zonas urbana e rural do município, geralmente às sextas-feiras com trabalho volante de vacinação. Nesta reunião decidimos os primeiros pontos de vacinação na zona urbana”, informou o médico veterinário Genicleyton de Góis.

Os pontos são as Unidades Básicas de Saúde do Barrocas, Santo Antônio, Abolição III e IV, Alto de São Manoel, Sumaré, Liberdade I, Aeroporto, Alto da Conceição, além de um ponto instalado em frente ao Supermercado Rede 10 no bairro Sumaré.

Já na zona rural, a primeira localidade contemplada com a ação é a Vila Maísa. A vacinação no local terá início na segunda-feira (17). Ainda durante a semana as equipes estarão no Assentamento Oziel Alves e em Pau Branco, também comunidades integrantes do polo Maísa.

A campanha de vacinação contra a raiva se estenderá até o dia 30 de setembro. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de imunizar 80% dos animais público-alvo da campanha.

DADOS DE 2022

O Centro de Controle de Zoonoses informa que no ano passado a cobertura vacinal atingiu 92,5% dos animais domiciliados aptos a se vacinar, ultrapassando a meta estipulada. Ao todo, foram imunizados 35.183 cães e gatos, sendo 23.128 caninos e 12.055 felinos.

PONTOS DE VACINAÇÃO NA ZONA URBANA DIA 14 DE JULHO

UBS ILDONE CAVALCANTE - BARROCAS

UBS JOAQUIM SALDANHA - SANTO ANTÔNIO

UBS LUCAS BENJAMIM - ABOLIÇÃO 3

UBS CID SALÉM - ABOLIÇÃO 4

UBS MARIA SOARES - ALTO DE SÃO MANOEL

UBS LAHYRE ROSADO - SUMARÉ

UBS FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO - LIBERDADE 1

SUMARÉ EM FRENTE AO REDE 10 - SUMARÉ

UBS CHICO PORTO - AEROPORTO

UBS JOSÉ LEÃO - ALTO DA CONCEIÇÃO

*HORÁRIO DAS 8h ÀS 11h OU ENQUANTO DURAR AS DOSES