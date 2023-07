Estelionatários clonam E-mail e fazem cobrança em nome da Rádio Difusora

Segundo o diretor da Rádio Difusora, Carlos Itamicy, os golpistas conseguiram o acesso aos dados de vendas realizadas pela emissora através do e-mail, substituíram as notas fiscais, e no lugar da conta bancária dos responsáveis, estava a conta dos estelionatários. Ele disse ainda que a Rádio já está tomando todas as providencias para resolver o problema. “Acionamos o nosso técnico em TI para proteger os dados da Rádio e evitar que o problema se repita, mas também já acionamos o nosso setor jurídico, para identificar os estelionatários. Nos parece uma fraude que já está se expandindo, outras empresas de Mossoró já passaram pela mesma situação”, diz o diretor.