Comunidade Nova Esperança recebe curso de Operação e manutenção de retroescavadeira

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), iniciou mais um curso direcionado aos agricultores da zona rural.



Trata-se da “Operação e manutenção de retroescavadeira”. O curso está sendo realizado na comunidade de Nova Esperança e terá duração de 60h. Aproximadamente 15 agricultores estão inscritos. O curso iniciou na manhã desta terça-feira (11) e transcorrerá pelos próximos dias.



As aulas teóricas estão acontecendo na Fazenda São João. Já as aulas práticas serão realizadas na retroescavadeira da Prefeitura. O curso é importante para que os participantes possam adquirir novas habilidades, tornando-os mais capacitados.



Com isso, permitirá mais oportunidades no mercado de trabalho, possibilitando novas formas de gerar renda para a família.