Licitação de dez milhões para construir o camelódromo no Centro de Mossoró será lançada ainda esse mês

Dentro do planejamento da prefeitura para o programa “Mossoró Realiza”, o prefeito Allyson Bezerra irá destinar parte dos R$ 200 milhões para a construção do Camelódromo no centro da cidade.

Em entrevista à Rádio Difusora nesta segunda-feira (10), o gestor anunciou que a licitação para o início da obra será lançada ainda este mês.

“Nós vamos lançar a licitação esse mês, do cento comercial da Bezerra Mendes, ou camelódromo, uma obra estruturante para a cidade de Mossoró porque nós vamos resolver o problema da mobilidade e acessibilidade do centro e vai dar um amparo do ponto de vista social, aos nosso camelos”, afirmou Allyson.

A obra está orçada em R$ 10 milhões, contemplando a praça da Independência que será completamente reformada, com toda estrutura de banheiros, ponto da guarda municipal, local para o turista e a acessibilidade de todo o entorno da avenida. O projeto irá resolver o grave problema da obstrução das calçadas e praças no Centro de Mossoró.

De acordo com o prefeito Allyson Bezerra o projeto já foi apresentado a associação dos camelôs que aprovou as melhorias que serão executadas pela prefeitura.