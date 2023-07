PMM intermedia contratação de 250 funcionários para o Cidade Atacadão

O Painel de Empregos da Prefeitura de Mossoró está intermediando até sexta-feira (14) seleção para 250 vagas de trabalho voltadas ao empreendimento Cidade Atacadão.

Os interessados podem se candidatar a uma das vagas cadastrando-se na plataforma acessível no endereço eletrônico paineldeempregos.prefeiturademossoro.com.br. O Painel de Empregos, inclusive, ganhou novo layout na última quarta-feira (5) a partir de uma reestruturação que visa dar mais agilidade ao processo de recrutamento de pessoas.

“Trabalhamos a reestrutura, a remodelação do Painel de Empregos tentando dar mais facilidade, melhor qualidade e mais agilidade ao processo de recrutamento e seleção de pessoas”, declarou o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint), Frank Felisardo.

Além das inscrições da população para concorrer a vagas de emprego, as empresas de Mossoró também podem se cadastrar e ofertar vagas de trabalho.

“O Painel de Empregos veio para casar a necessidade da população de se enquadrar no mercado de trabalho e das empresas, de achar um profissional. Esta semana, em especial, nós fechamos parceria com o Cidade Atacadão. Só essa empresa está com 250 vagas abertas, específicas para as necessidades do supermercado. Até o dia 14 de julho, quem tiver interesse em algumas dessas vagas é só acessar o nosso Painel e se tiver alguma dificuldade pode vir à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que nós temos uma equipe para fazer o cadastro e preencher o currículo para que todos possam ter acesso e concorrer a essas vagas”, acrescentou o secretário Frank Felisardo.

Gerente de recursos humanos do Cidade Atacadão, Cândice Perdigão ressalta que o objetivo da empresa em divulgar essas vagas por meio do Painel de Empregos foi aumentar a possibilidade de todos concorrerem às vagas disponíveis.

“Com a demanda grande de colaboradores, resolvemos fazer essa parceria para movimentar a cidade, para que todo mundo possa ter a oportunidade de concorrer a uma vaga de emprego. Ainda não temos data certa para a inauguração do Cidade Atacadão, mas a previsão é para o mês de agosto”, concluiu.

COMO SE CADASTRAR NO PAINEL DE EMPREGOS

O primeiro passo é acessar o site mossoro.rn.gov.br e em seguida clicar na aba "Painel de Empregos". Já na página do "Painel de Empregos" escolha a opção "inscreva-se", preencha os dados solicitados, confirme e salve todas as informações. O próximo passo será cadastrar o currículo com as informações requeridas pelo sistema. Concluído esse processo, você poderá candidatar-se a uma vaga todos os dias.