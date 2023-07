Pesquisa aponta que 98,2% dos participantes aprovaram o Mossoró Cidade Junina 2023

Valorizando a cultura e a arte popular, a Prefeitura de Mossoró realizou de 3 a 24 de junho a 26ª edição do “Mossoró Cidade Junina”. O evento contou com 22 dias de festa e bateu recorde de público.

Consolidada a maior festa junina já realizada em Mossoró, agora, o evento recebe a maior aprovação de todos os tempos. A pesquisa de satisfação promovida pelo instituto Agora Sei e a rádio 96 FM de Natal apontou que 98,2% dos participantes aprovaram o evento.

“Na abertura da festa, no ‘Pingo da Mei Dia’, já notamos a satisfação no semblante das pessoas. Uma festa organizada, com grandes atrações, segurança, saúde, tudo feito com toda dedicação. A pesquisa divulgada reafirma esse sentimento de dever cumprido. Milhares de pessoas passaram pela festa e elogiaram, aprovaram o evento. Isso é muito gratificante, nos enche de orgulho e de força para fazer melhor e maior no próximo ano”, destacou Igor Ferradaes, secretário municipal de Cultura.

O levantamento feito pelo instituto aconteceu de 28 a 30 de junho, após o encerramento dos festejos juninos. A pesquisa levou em conta a opinião de 800 participantes, na área urbana e comunidades rurais. Na configuração de aprovação, 98,2% dos participantes afirmaram que são a favor e aprovam a realização das festividades. Apenas 1,5% dos entrevistados foram contrários ao evento e 0,5% não souberam responder.

A festa junina em Mossoró foi iniciada no dia 3 de junho, com o tradicional “Pingo da Mei Dia”. O evento reuniu mais de 210 mil pessoas no Corredor Cultural. A festa seguiu com as noites de shows no Polo Estação das Artes e grandes atrações no Polo Arraiá do Povo, Poeta Antônio Francisco, Cidadela, "Chuva de Bala no País de Mossoró", e Igreja São João. No encerramento do São João, no “Boca da Noite”, mais de 150 mil pessoas compareceram.

A pesquisa confirma a aprovação das mais de 400 atrações que abrilhantaram o “Mossoró Cidade Junina” 2023, em diversos polos. O público prestigiou, aprovou e reconheceu a importância da festa para a cidade. Além do entretenimento, o evento promoveu milhares de postos de trabalhos e renda extra aos comerciantes locais, aquecendo a economia e valorizando a arte e a cultura da cidade.