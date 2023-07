Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência Letal e Intencional será inaugurado dia 20 em Mossoró

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) vai inaugurar um Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência Letal e Intencional (Nuavv) em Mossoró. A solenidade de entrega será na quinta-feira (20) e contará com a presença da procuradora-geral de Justiça, de integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e de promotores de Justiça, além de outras autoridades e órgãos parceiros.



O NUAVV será composto por uma equipe multiprofissional, formada por psicólogo, assistente social e estagiário de pós-graduação em Direito. A coordenação ficará a cargo do coordenador do Centro de Apoio às Promotorias Criminais (Caop-Criminal), Vinícius Lins.



O Núcleo tem como objetivo fortalecer a proteção integral às vítimas indiretas de crimes violentos e letais com apoio humanizado. Isso inclui disponibilizar acesso à informação, orientação jurídica, reparação e acompanhamento psicológico, social e de saúde.



Os serviços serão realizados por demanda espontânea, prioritariamente, bem como busca ativa dos casos e encaminhamentos dos órgãos. O NUAVV tem ações destinadas à proteção dos direitos dos familiares das vítimas de crimes violentos, letais e intencionais ocorridos em Mossoró.