Prefeitura aguarda laudo do Corpo de Bombeiros para reabertura do Nogueirão

A Prefeitura de Mossoró continua trabalhando para a reabertura do Estádio Municipal Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão. Neste momento, a Prefeitura aguarda tão somente laudo do Corpo de Bombeiros para reabertura do equipamento.



Na semana que passou, a Prefeitura enviou ao Corpo de Bombeiros laudo estrutural solicitado pela própria instituição a fim de proceder a reabertura do equipamento. A expectativa é que o estádio esteja apto a receber jogos e público em breve.



Nesta terça-feira (11), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte (CREA-RN), expediu ofício confirmando também o recebimento do Relatório de Vistoria Visual e Conforto enviado pela Prefeitura de Mossoró.



O órgão fiscalizador afirma em seu documento que “a interdição completa do Nogueirão recomendada pelos representantes técnicos do Crea-RN não é impeditivo para o uso parcial do Nogueirão, considerando que a Prefeitura Municipal de Mossoró já providenciou a análise técnica do estádio”.



O laudo estrutural confeccionado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, garante que o estádio pode ser reaberto de forma parcial para manter a segurança de todos.



O Município aguarda a emissão do parecer do Corpo de Bombeiros para proceder com a reabertura do Nogueirão.