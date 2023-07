Juiz Federal e Caixa Econômica realizam inspeção na estrutura de imóveis do Conjunto Odete Rosado. Os imóveis desse conjunto residencial são objeto de uma ação judicial devido a possíveis problemas de solo e grandes rachaduras na alvenaria das casas. Com a realização dessa inspeção e o estudo de solo em andamento, espera-se obter informações técnicas precisas sobre as causas dos problemas estruturais. Essas informações serão fundamentais para embasar as decisões judiciais e direcionar as medidas necessárias para reparar as construções afetadas.

No intuito de buscar soluções para os problemas estruturais enfrentados pelos moradores do Conjunto Residencial Odete Rosado, localizado no município de Mossoró, uma importante visita conjunta foi realizada pela Caixa Econômica Federal e pelo Juiz Federal Lauro Henrique Lobo, titular da 10ª Vara Federal de Mossoró.

Os imóveis desse conjunto residencial são objeto de uma ação judicial patrocinada pelos advogados Fernanda Fentanes e Vinicius Cabral, devido a possíveis problemas de solo e grandes rachaduras na alvenaria das casas.

Além dos representantes mencionados, a visita contou também com a presença do senhor Alcivan Gama, da Defesa Civil, uma empresa de engenharia responsável por um estudo de solo, a Defensoria Pública Federal e o Procurador da República, bem como advogados da Caixa Econômica Federal.

A Caixa Econômica Federal, como instituição responsável pelos financiamentos das casas, demonstrou sua preocupação ao participar ativamente da visita. A presença dos representantes da Caixa tinha como objetivo acompanhar de perto o início das análises técnicas realizadas pela empresa de engenharia contratada para o estudo de solo, buscando identificar as causas desses problemas estruturais.

A Justiça Federal de Mossoró, também participou da visita, demonstrando seu comprometimento com a resolução justa e eficiente desse caso. Sua presença reforça a importância do Poder Judiciário na busca por soluções adequadas que garantam a segurança e o bem-estar dos moradores.

Com a realização dessa inspeção e o estudo de solo em andamento, espera-se obter informações técnicas precisas sobre as causas dos problemas estruturais. Essas informações serão fundamentais para embasar as decisões judiciais e direcionar as medidas necessárias para reparar as construções afetadas

Esse caso evidencia a importância de um trabalho conjunto entre instituições públicas e privadas, visando garantir a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos. A visita representa um passo importante para compreender a situação e buscar soluções adequadas.