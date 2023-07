Bombeiros conseguem controlar incêndio em casa de irmãos no Abolição IV, em Mossoró. De acordo com o 2º Sargento Rocha, do Corpo de Bombeiros de Mossoró, a guarnição foi acionada por volta da 1h07 desta quinta-feira (13). Chegando ao local, havia muitas chamas em um quarto nos fundos da residência, bem como em uma despensa que ficava ao lado. No entanto, a equipe foi ágil em apagar o fogo, permanecendo no local por mais um tempo apenas para fazer o resfriamento e evitar que as chamas reacendessem.

FOTO: CEDIDAS/CMB MOSSORÓ